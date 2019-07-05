Bakan Çavuşoğlu, Guterres ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisinin sözde Suriye Demokratik Güçleri ile eylem planı imzalaması" konusunda telefon görüşmesi yaptı