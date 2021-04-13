Siyaset Bakan Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Siyaset

Bakan Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmenin yapıcı ve faydalı geçtiği bildirildi.

13 Nisan 2021, Salı 00:01 Son Güncelleme:
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde ikili konular, Afganistan'daki barış süreci, bu kapsamda yapılacak İstanbul konferansı, Suriye ve Orta Doğu konuları ele alındı.

Görüşmenin yapıcı ve faydalı geçtiği belirtildi.

AA

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