Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi konusunu görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun İngiliz mevkidaşı Dominic Raab görüştüğü, görüşmede ABD'nın Irak'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi konusunun ele alındığı bildirildi.