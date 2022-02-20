Siyaset Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü

Siyaset

Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

20 Şubat 2022, Pazar 21:50 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un gerçekleştirmesi planlanan Türkiye ziyareti hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca Bakan Çavuşoğlu, COVID-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Lapid’e teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.

ANKARA (İHA)

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