Siyaset Bakan Çavuşoğlu: İsrail suçlardan sorumlu tutulmalı

Bakan Çavuşoğlu: İsrail suçlardan sorumlu tutulmalı

Siyaset

Bakan Çavuşoğlu: İsrail suçlardan sorumlu tutulmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında konuştu.

20 Mayıs 2021, Perşembe 18:25 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda "Filistin Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmada "Filistin'e Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte. Suçun failini ortaya koymak zorundayız, bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Adaletsizlik karşısında sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmakla aynı şeydir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." diye konuştu.

AA

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