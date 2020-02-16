Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaklaşık 40 ülkeden hükümet temsilcilerinin katıldığı bugün 56. Münih Güvenlik Konferansı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları:

"Bizim Uygur Türkleri'nin meseleleri ile ilgilenmemiz normal. Çin'in bütünlüğünü isteriz, destekleriz. Bir iki terörist çıktı diye tüm Uygur Türklerinin terörist olarak adlandırmaması gerektiğini söyledik. Hak ve özgürlükleri öne çıkararak takip ediyoruz."

"Batı'nın ağırlığı uluslararası toplumda ve küresel alanda azalıyor. Batı kendi içindeki meselelrer odaklanıyor. Batı ekonomik kalkınma ve savunduğu değerler açısından cazipti. Ancak artık Asya dünya ekonomisinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip. Diğer taraftan artık Avrupa savunduğu değerleri inkar etmeye başladı. Demokrasi konusunda çifte standart uyguluyorlar. Dünyada Batı'ya olan güven azalmaya başladı."

"İdlib'deki mültecilere en çok Almanya duyarlı oldu. Merkel duyarlılık gösterdi ve yardım da ediyor. Merkel her zaman diğerlerinden bir adım önde oluyor. İdlib'deki durum herkesi endişelendirdi. Libya'daki durumu da değerlendirdik. İkili meselelerimizi de değerlendirdik, beklentilerimizi söyledik. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Haiko ile de görüştük. Alman bir gazetecinin provokatif bir sorusu oldu, cevabını verdik. PKK'lıların yaptıkları ortada, camilerimize saldırıyorlar, zorla para topluyorlar. Bunlara değinmeyip FETÖ'cülerin ve PKK'lıların söylediklerini gündeme getiriyorlar."

Provokatif soruya Çavuşoğlu'ndan sert cevap

Dün, Terör örgütü sempatizanlarını savunan bir üslup ile MİT'in Almanya'da PKK ve FETÖ konularında istihbarat topladığı iddialarını soran gazeteciye Çavuşoğlu'nun yanıtı sert olmuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "Neden sadece FETÖ ve PKK’lıların haklarını savunmaya çalışıyorsunuz. Daha iki gün önce dört tane camiye bomba saldırısı ihbarı yapıldı ve yüzlerce camilere yönelik saldırılar oldu ve PKK’lılara destek vermeyen ve karşı duran Almanya’daki vatandaşlarımız ki bunların bazıları çifte vatandaş, onlara yönelik yüzlerce saldırılar oldu. Sadece İslamofobik saldırı değil bu, Almanya’da yaşayan bu teröristleri destekleyenlerin bizim vatandaşlarımıza yönelik saldırıları da var." dedi.