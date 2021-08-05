Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'taki orman yangınlarında düne göre daha iyi durumda olduklarını belirterek, "Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptı." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.









Çavuşoğlu, orman yangınlarında 200'üncü saatin içinde olduklarını, tüm ekiple beraber farklı noktalarda yangınla mücadele ettiklerini söyledi.

Bazı cephelerde etkin müdahale sayesinde kontrolün sağlandığını, soğutma çalışması yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı cephelerde ise kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bugün düne göre daha iyi durumda olduğumuzu söylemek isterim. Çünkü dün bıraktığımız noktadan yangının daha ileriye gitmesini arkadaşlarımızın cansiperane çalışmaları, havadan ve karadan müdahaleleri sayesinde durdurduk. Bazı cephelerde ise soğutma çalışmalarımız tamamlanmıştır. Havadan da yoğun müdahale var. Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptı."

"Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik"

Orman yangınlarına yoğun şekilde müdahale edildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti. Söndürme çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Rüzgarın hızını kesmesini beklediklerine değinen Çavuşoğlu, "Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Rüzgar bugün güçlü olduğu halde yangının ilerlemesini durdurmayı başardık. Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Bu yangındır, kesin olarak kontrol altına alacağız demek de doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Yangından etkilenenlerin de olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, yangınlardan etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok." dedi.

Çavuşoğlu, yangından zarar gören vatandaşların zararlarının karşılanacağını, sahada hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Yaraların sarılacağını aktaran Çavuşoğlu, "1055 aileye 17 milyon lira ödeme yapıldı. Hasar tespit yapılan mahallelerde vatandaşlara maddi yardımları hızlı bir şekilde ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için farklı ülkelerin desteğini sürdürdüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "ABD'den iki helikopter gönderme teklifi oldu, detaylarını çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, orman yangınlarından zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının hızla karşılanması için etkin bir biçimde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Antalya'da Manavgat, Gündoğmuş, İbradı, Akseki ve Alanya ilçelerinde Gülendağ, Kızıldağ, Karaisa ile Karabul mevkileri arası, Karadere, Senir, Karabucak Vadisi, Katrancı Dağı, Eynif Ovası, Murtiçi Mahallesi, Güçlüköy Mahallesi, Güzelbağ ve Alara'da çıkan orman yangınlarına ekiplerin cansiperane müdahale ettiğini dile getirdi.

Sahada dolaşırken soğutma çalışmalarının bittiği yerden 400-500 metre ileriye yangın sıçradığını gördüklerini anlatan Çavuşoğlu, "Her noktada itfaiye ve orman ekipleri, polislerin TOMA'sına kadar hepsi yangınlarla mücadele ediyor." dedi.

Sahada ekiplerin yanı sıra STK temsilcileri ile vatandaşları da gördüklerini aktaran Çavuşoğlu, "Bu bizi gerçekten çok duygulandırdı. Tüm kurumlarımıza, STK'lere, vatandaşlara şükranlarımı arz ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Kendi evleri yanıyormuş gibi canı gönülden çalışıyorlar. Uykusuz, yorgun bir şekilde çalışıyorlar. Gönüllüler çalışanlara yiyecek götürüyor, onları yalnız bırakmıyor. Bu milletin bir ferdi olmaktan sahada çalışan arkadaşlarımızı görünce bir kere daha gurur duydum." diye konuştu.

"Yaraların sarılması için yoğun şekilde çalışılıyor"

Çavuşoğlu, yangın söndürme çalışmalarına paralel olarak vatandaşların yaralarını da sarmaya başladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Devletimizin kurumları, belediyelerimiz sahada ve yaraları sarmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Gündoğmuş'ta hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü için değerlendirme toplantısına katılamadı. Kalemler'de binaların hepsi yıkıldı. Konteynerler geldi. Yıkılan evlerin yerine 119 yaşam konteynerleri faal hala geldi. AFAD'ımız yoğun çalışıyor. Diğer yangın bölgelerinde de vatandaşlarımıza ihtiyaç duyduğu yerlerde yaşam konteynerlerini hızlı şekilde ulaştıracağız. Suyunu, elektriğini bağlıyoruz. Bunların bedelini devlet olarak üstleneceğiz. Vatandaşımıza 50 bin liraya kadar yardım yapıyoruz. Bütçe konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Devletin değişik kurumları Antalya'ya gerekli kaynağı transfer ettiler."

Uçak ve helikopterlerle ilgili çalışmalar

Yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken ihtiyaç olan uçak ve helikopterlerle ilgili çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Farklı ülkelerin önerileri de var. Dün Azerbaycan'dan bir uçağın ve 40 itfaiye aracının 150 personelle yola çıkacağını söylemiştik. Uçak 10 personelle Dalaman'a indi. İtfaiye araçları da Gürcistan üzerinden yolda. Türkiye'ye doğru geliyorlar. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov kardeşim aradı. Her gün görüşüyoruz. Aynı şekilde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de görüştük. NATO'nun karadan yardımlarla ilgili bazı misyonları var ama Avrupa'da veya müttefik ülkelerde de yoğun yangınlar var. Kuzey Makedonya dışında bu mekanizmaya başvuran yok. Bizim de şu anda arkadaşlarımızın değerlendirmesine göre karadan NATO'nun desteğine ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Allah korusun daha büyük bir şey olursa bundan da çekinmeyiz. Neticede NATO'nun üyesiyiz.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştük. Kendisi aradı. Cumartesi Polonya'da bir Black Hawk helikopteri 14 personelle ülkemize göndermeyi teklif ettiler. Biz de 'tabii ki buyurun' dedik. Ukrayna'dan gelen 4 helikopter devreye girdi, faaliyetlerini sürdürüyor. İsrail'den, bir şirketin kiraladığı 2 tanker uçaktan bahsetmiştik. Bugün oradaki işlemler tamamlanmadığı için gelemedi. Yarın geleceğini söylüyorlar. Kardeş ülke Kuveyt, ekip ve malzeme önerisi oldu. Kardeş ülkeden ihtiyacımız olmasa da öneri yapılınca 'hayır' demek doğru olmaz. "

"Yangını kontrol altına almak için çalışıyoruz, çabalıyoruz"

Helikopterler için bambi çalışmalarının da sürdüğü bilgisini veren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Azerbaycan'dan 2 adet gelmişti. Bu sabah Ukrayna'dan bir adet diplomatik kargoyla getiriyoruz. Rusya'dan 2 adet ulaştı, yarın 3 tane daha gelecek. Biz uçak kiralama işlerini bir taraftan Türk Hava Kurumu ile yapıyoruz, bir taraftan şirketlerle de çalışıyoruz. Yeni şirketin Dubai'den 5 Amerikan helikopteri girişimi oldu. Biz de böyle bir bağlantı yapabileceklerse gerekli kargo uçaklarını ayarlayacağımızı kendilerine söyledik. Yangını kontrol altına almak için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Antalya serinleyecek, sonra yeniden sıcaklar başlayacak. Olası yangınlara karşı daha tedbirli olmamız gerektiğini hep beraber gördük. Bunun için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaraları sarmada gece gündüz demeden gayret gösteren tüm personele, ekiplere, devletin her bir görevlisinin yanında belediyelere, gönüllülere, STK'lere teşekkür ediyorum."

Bakan Karaismailoğlu: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınlarının ilk anından itibaren devletin seferberlik halinde olağanüstü çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Orman yangınlarının devam ettiğini hatırlatan Karaismailoğlu, Türkiye'nin adeta akciğerleri olan Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşan, çeşitli illerde de etkili olan orman yangınlarına karşı, devletin tüm imkanları, kurumları ve personeliyle, insanüstü bir biçimde süren mücadelesinin bugün 9. günü olduğunu belirtti.

Yangınların söndürülmesi için çaba sarf eden tüm görevlilere ve vatandaşlara şükranlarını sunduklarını dile getiren Karaismailoğlu, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.

"Canını hiçe sayarak sahada bulunan ve ormanlarda yaşayan canlıların kurtarılması ve yangınların söndürülmesi için durmaksızın, gece gündüz emek veren arkadaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz." diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yangından etkilenen mahalleleri tek tek ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Bu ihtiyaçların büyük bir hızla karşılanması için bütün bakanlıklarımız, ilgili kurumlarımızla koordineli ve etkin bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yangınların ilk anından itibaren devletimiz seferberlik halinde, olağanüstü bir çalışma gerçekleştiriyor. İlk günden itibaren olduğu gibi devletin eli olarak, her şartta olduğu gibi halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışan binlerce arkadaşımızla birlikte bu afetin üstesinden geleceğiz. Bu afetin izlerini ortadan kaldırmak için çok yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Şu an bölgede yanmakta olan, devam eden yangınlar var. Etkisi azalmış olsa da mücadele ettiğimiz bölgeler var. İnşallah onları da en kısa sürede bitirip bundan sonra afetin etkilerini, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en kısa zamanda karşılayacağız."

Karaismailoğlu, bölgede vatandaşlarla birlikte olduklarını dile getirerek, "Tabii zor şartlarda olan vatandaşlarımız da var ama devletin eli her zaman onların yanında. İnşallah kısa sürede ihtiyaçları gidereceğiz. Daha önceki afetlerde yaşanmış tecrübelerde olduğu gibi nasıl vatandaşımızın hizmetinde bu işleri bir an önce bitirdiysek, inşallah bundan sonra da bu işleri bitireceğiz. Büyük bir özveriyle, cansiperane çalışan binlerce arkadaşımızla karada, denizde, havada, sadece Antalya'da değil, Muğla'da ve memleketimizin diğer bölgelerinde bu afetin izlerini en kısa zamanda ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

AA



