Bakan Çavuşoğlu, Meksika'da Türklerle bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Meksika'da Türklerle bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika’nın başkenti Mexico City'de Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı