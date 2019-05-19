Bakan Çavuşoğlu, Meksika'da Türklerle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika’nın başkenti Mexico City'de Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar için geldiği Meksika’da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla birlikte başkent Mexico City’deki Mustafa Kemal Atatürk anıtının önünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.
MEXİCO CİTY (İHA)