Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani´yle birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Afganistan’daki son durum ele alındı.

DHA