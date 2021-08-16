Türkiye Bakan Çavuşoğlu mevkidaşları ile 'Afganistan'ı görüştü

Bakan Çavuşoğlu mevkidaşları ile 'Afganistan'ı görüştü

Türkiye

Bakan Çavuşoğlu mevkidaşları ile 'Afganistan'ı görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Azerbaycan, Almanya, Danimarka ve Gürcistanlı mevkidaşları ile Afganistan’daki son duruma ilişkin görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 19:15 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani´yle birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Afganistan’daki son durum ele alındı.

DHA

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