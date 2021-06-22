Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bugün Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Søreide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Kuzey Batı Suriye'ye insani yardımın ulaştırılmasına ilişkin BMGK kararının uzatılması konusu ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

ANKARA,(DHA)



