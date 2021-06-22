Siyaset Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile görüştü

Siyaset

Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Søreide ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

22 Haziran 2021, Salı 22:33 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bugün Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Søreide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Kuzey Batı Suriye'ye insani yardımın ulaştırılmasına ilişkin BMGK kararının uzatılması konusu ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi. 

ANKARA,(DHA)

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