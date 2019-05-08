Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov’la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Rusya'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Lavrov'a taziye dileklerini iletti. Görüşmede Suriye konusu da ele alındı.
Moskova'da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişi hayatını kaybetmişti.
AA