Siyaset Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı

Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı

Siyaset

Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" dedi.

20 Şubat 2020, Perşembe 19:13 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı rejim saldırısı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "İdlib’de şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi; aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" ifadelerini kullandı.

DHA

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