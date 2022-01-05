Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu ve Stoltenberg yaptıkları telefon görüşmesi ile NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca NATO - Rusya toplantısı öncesindeki son durum ele alındı.

KRİTİK TOPLANTI 12 OCAK'TA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada Rusya ile 12 Ocak'ta yapılacak toplantıda, Avrupa'nın güvenliğinin ele alınacağını duyurmuştu.



