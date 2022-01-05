Dünya Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü

Dünya

Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

05 Ocak 2022, Çarşamba 12:27 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu ve Stoltenberg yaptıkları telefon görüşmesi ile NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca NATO - Rusya toplantısı öncesindeki son durum ele alındı.

KRİTİK TOPLANTI 12 OCAK'TA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada Rusya ile 12 Ocak'ta yapılacak toplantıda, Avrupa'nın güvenliğinin ele alınacağını duyurmuştu.


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