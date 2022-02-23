Türkiye Bakan Çavuşoğlu, yarın Kazakistan’a gidecek

Bakan Çavuşoğlu, yarın Kazakistan’a gidecek

Türkiye

Bakan Çavuşoğlu, yarın Kazakistan’a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Kazakistan’a gidecek.

23 Şubat 2022, Çarşamba 13:46 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; ziyaret kapsamında Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile birlikte, ikili gündemin yanı sıra çeşitli güncel, bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınacağı Ortak Stratejik Planlama Grubu 7’nci Toplantısına eşbaşkanlık edecek. 

Bakan Çavuşoğlu’nun, ayrıca Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

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