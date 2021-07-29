Siyaset Bakan Çavuşoğlu'na, Yunan mevkidaşından geçmiş olsun telefonu

Bakan Çavuşoğlu'na, Yunan mevkidaşından geçmiş olsun telefonu

Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'na, Yunan mevkidaşından geçmiş olsun telefonu

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu açıkladı.

29 Temmuz 2021, Perşembe 22:38 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ileterek ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını ifade etmiştir. Sayın Bakanımız, Dendias'a teşekkür etmiştir" ifadeleri yer aldı.

ANKARA (DHA)

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