Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'li mevkidaşı ile kritik görüşme

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'li mevkidaşı ile kritik görüşme

Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'li mevkidaşı ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi.

24 Mart 2021, Çarşamba 11:51 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan iki bakan, Blinken'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme yapıyor.

Çavuşoğlu ile Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefon görüşmesi yapmış ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler, terör örgütleri FETÖ ve PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularında değerlendirmelerde bulunmuşlardı.

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