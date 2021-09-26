Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Türkiye Özbekistan ile çalışacak

Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Türkiye Özbekistan ile çalışacak

Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Türkiye Özbekistan ile çalışacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan konusunda Özbekistan ile çalışacağını ifade etti.

26 Eylül 2021, Pazar 21:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İstanbul'da ağırladıklarını duyurdu.

Türkiye'nin, Afganistan konusunda Özbekistan ile çalışacağını kaydeden Çavuşoğlu, iki ülkenin Tercihli Ticaret Anlaşması ile ticaret hacmini artıracağını ve aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacağını belirtti.

AA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Görünen köy
Rauf Tamer
Erkut Can
Türkevi izlenimlerim
Erkut Can
Hakan Çelik
Biden yönetiminde ABD ile toparlanma çok zor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Ünlülerin Cep'ten güzellik tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Demokrasi, siyaset ve din
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cemaatler ve yurtlar
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD terör örgütlerini desteklememeli