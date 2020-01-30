Bakan Çavuşoğlu'ndan bayrak tepkisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nda, Yunan vekil Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına sert bir tepki gösterdi.
30 Ocak 2020, Perşembe 13:34 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nda, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına çok sert tepki gösterdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1222824103276613632
Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk Bayrağı'nı yırtmıştı.