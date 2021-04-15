Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Sorunların yapıcı şekilde ve diyalog yolu ile çözüleceğine inanıyoruz. Oldu bitti ve provokatif söylemlerden uzak durulmalıdır. Doğu Akdeniz için biz Türkiye olarak her zaman hakça paylaşımdan yana olduk. 3. taraflar üzerinden çözüm aramak doğru bir yaklaşım değildir.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Sürecin yeniden başlaması önemli. Sorunları samimi bir şekilde ele aldık. Ay sonunda yeniden görüşmek üzere teyitleştik. İkili ilişkilerimizin her boyutunu değerlendirdik. Ticari ilişkilerimize de önem veriyoruz.

Doğu Akdeniz bağlamındaysa biz Türkiye olarak hakça paylaşımdan yana olduk. Ay sonunda Cenevre'de Kıbrıs konulu gayrı resmi 5 + BM toplantısı gerçekleşecek.

Uçak seferlerinin başlamasını da önemli buluyoruz ama aynı zamanda sınır kapılarının da açılması ticaret bakımından önemlidir. TIR şoförlerimizin vize konusunda yaşadığı bazı sıkıntılar vardı. Bugün bu konudaki beklentilerimiz, taleplerimizi aktarma imkanımız oldu.

TERÖRLE MÜCADELE

Teröre karşı etkin iş birliği arzumuzdur. Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları olacaktır.

Diyalog kanallarının sürekli olarak açık tutulması, ve aramızdaki anlaşmazlıkların çatışma yolu ile değil, çözüm için çalışmak bakımından bu başlattığımız diyaloğu önemli buluyorum.

Terörle mücadele konusunu da samimim bir şekilde ele aldık. Özellikle FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelemizde daha etkin bir işbirliği görmek arzumuzdur.

Yasa dışı göç konusu hem Türkiye'yi, hem Yunanistan'ı hem de AB'yi ilgilendiren bir sorun. 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi konusunda AB ile görüşüyoruz.

Yunanistan'daki kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem veriyoruz ve Osmanlı eserlerinin restorasyonuna hazırız. Niko Dendias çok sayıda eserin restorasyonu konusunda adımlar atıldığını söyledi.

Bizde de Rum Ortodoks eserleri var. Bu eserlerin restorasyonu konusunda işbirliği yapabiliriz. Biz koşulsuz olarak bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz ve ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bugün önümüzdeki süreçte ilişkilerimizi geliştirmek için neler yapabileceğimizi görüştük.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN DENDİAS'A CEVAP!

Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum. Ama kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. İthamları kabul etmemiz mümkün değil. Buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız ben de buna cevap vermek zorunda kalırım. Anlaşmalar hakkında farklı düşünebiliriz. Buraya çıkıyorsunuz ülkenize mesaj vermek için burada mesaj vermeye kalkıyorsunuz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.

Nikos Dendias'ın açıklamalarından satır başları..

Görüşmemiz son derece verimli geçti. Uzlaşamadığımız konuları masaya yatırdık ve birçok ikili meseleyi masaya yatırdık. Pandemi sonunda iki ülke arasındaki iletişimi yeniden tesis edeceğiz. Ortamı dinamitleyen kışkırtıcı söylemlerden uzak durmamız gerekiyor. Türkiye'yle birlikte ekonomi alanında pozitif gündem oluşturabileceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz Göçmenler AB ile Türkiye arasında bir konu.