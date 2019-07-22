Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması ve F-35’lerin Türkiye’ye teslim edilmemesi halinde bu açığı Rusya ve Çin’den gidereceği yönündeki haberlere ilişkin bir soru üzerine, Türkiye’nin kendi savunma sanayisine çok önem verdiğini, bu konuda çok ciddi yatırımlar yaptığını ve şu anda ihtiyacının yüzde 70’ini kendisinin karşılayabildiğini söyledi.

Türkiye’nin savunma sanayisinde ihtiyacının hemen hemen tamamını karşılamak için çeşitli atılımları olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin kendi savaş uçaklarını, tanklarını, helikopterlerini üretmek için yoğun çaba sarf ettiğinin altını çizdi.

Atak helikopterlerini, Altay tanklarını örnek veren Çavuşoğlu, "Artık ihracata da başladık. F-16’larımız var, savaş uçaklarımız var. Ama yeni teknolojiler var, ihtiyaç da artıyor." diye konuştu.

Teknolojinin geliştiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"F-35 de yeni teknolojiyle üretilen bir uçak. O nedenle biz bu projenin ortağı olduk. Bu projenin ortağı olarak yaklaşık 1,4 milyar dolar para ödedik. Dolayısıyla ortağı olduğumuz bir ürünü almak bizim hedefimiz. Ama diyelim ki her şey çok kötü gitti, olmadı, F-35’i de bize vermediler diyelim. Türkiye’nin de yeni nesil uçaklara ihtiyacı var, kendimiz üretinceye kadar.

O zaman nasıl S-400 için başka arayışlar içine girdik ve en son S-400 anlaşmasını Rusya ile yaptıysak, o zaman Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidermek ister ve en doğal hakkıdır. Buna da kimse bir şey diyemez. ’Biz Patriot’u satamadığımız için Türkiye S-400 alıyor’ diyen bir yönetimin de yarın diyelim ki en kötü senaryoyu konuşuyoruz, F-35 vermedikleri zaman da Türkiye başka alternatiflere yönelirse söyleyecekleri bir söz olmaz.

Türkiye ihtiyacını tabii ki kendi ortak olduğu projeden karşılamak ister ama bu olmazsa başka seçenekleri değerlendirme hakkı vardır. Her şeyden önce bağımsız ve özgür bir ülkenin atması gereken adımları yeri geldiği zaman Türkiye atar, atacaktır." Ayrıca ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması halinde Türkiye’nin nasıl cevap vereceği sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Yaptırım olursa bizim de ABD’ye vereceğimiz cevaplar var." dedi. Çavuşoğlu, "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz yok, karşı adımlar atarız. Bu tehdit de değil blöf de değil." diye konuştu.

ANKARA (AA)