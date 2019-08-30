Bakan Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz F-35 programının parçasıyız. ABD'den F-35 almak istiyoruz, alamazsak farklı alternatiflere bakarız." dedi.

30 Ağustos 2019, Cuma 16:33
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Bakan Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'te, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Hiçbir zaman Rusya'dan uçak aldığımızı söylemedik. Biz F-35 programının parçasıyız. ABD'den F-35 almak istiyoruz, alamazsak farklı alternatiflere bakarız.

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