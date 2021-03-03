Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son dakika açıklaması yaparak 'Mısır, bizim Doğu Akdeniz’deki sınırlarımıza saygılı olarak arama yapacağını açıkladı. Bunu olumlu karşılıyoruz. İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz.' dedi.
03 Mart 2021, Çarşamba 14:44 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "(İnsan Hakları Eylem Planı) Temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB kurumlarıyla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır" dedi.
Çavuşoğlu, Mısır için ise "Mısır, bizim Doğu Akdeniz’deki sınırlarımıza saygılı olarak arama yapacağını açıkladı. Bunu olumlu karşılıyoruz. İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" dedi.
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