Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Çatışma ortamında kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri Karadeniz’den savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Şu ana kadar böyle bir geçiş olmadı, biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz.

(Rusya-Ukrayna geriliminde) Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da bunu uygulayacağız.



