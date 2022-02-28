Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Montrö'yü uygulamaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dakika açıklamasında, ''Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz'deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık." dedi.
28 Şubat 2022, Pazartesi 22:11 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
Çatışma ortamında kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri Karadeniz’den savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Şu ana kadar böyle bir geçiş olmadı, biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz.
(Rusya-Ukrayna geriliminde) Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da bunu uygulayacağız.