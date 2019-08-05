Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

Biz Avrupa hukuk ve güvenlik sistemimin bir parçasıyız. Biz hem batı hem doğuyuz hem kuzey hem güneyiz.

Bu zorlu coğrafyanın denizde bulduğu karşılık Doğu Akdeniz’dir. Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını almayan girişimlere müsaade etmeyeceğiz.

Sondaj gemilerimiz KKTC’nin Türkiye petrollerine ruhsat verdiği alanlarda çalışmalarına başladı.

Avrupa Birliği bir siyasi birliktir.

Doğu Akdeniz’de AB mahkeme gibi hareket edemez.

Kıbrıs bizim milli davamızdır. Hiçbir çözüm modelini dışlamıyoruz herhangi bir çözüm modelini de dayatmıyoruz.

Ama sırf masaya oturmak için yeni bir süreç başlatmanın kimseye yararı yoktur.

Yeni Malatyasporumuzun kalecisine yönelik ırkçı saldırıyı gördünüz. AB ya kendi ilkelerinden uzaklaşıp geçen yüzyılın söylemlerine yönelecek ve hasta adam olacak. Ya da yeniden canlanacak.

İkinci seçeneğin gerçekleşmesinde Türkiye’nin AB üyeliğinin sürükleyici etken olacağına inanıyoruz.

Türkiye ne pahasına olursa olsun Filistin davasını savunmaya devam edecektir.

İdlib’te yaşanacak bir insani dramın 2015 yılını dahi aratacağı konusunda herkesi uyarmak isterim.

ABD İLE İLİŞKİLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile ilişkiler konusunda şunları söyledi:

ABD ile ilişkilerimizde yaşanan zorlukları samimi çabalarla aşmak karşılıklı çıkarlar ve egemen haklara saygı çerçevesinde sürdürmek istiyoruz.

Milli güvenliğime doğrudan tehdit içeren konuşlarda ABD’nin somut adım atması gerekiyor.

ABD YPG ile angajmanını sonlandırmalı.

S-400 tedarikimizi kapsamından çıkarılarak yanlış bir boyuta taşınmıştır.

"BU KONUYU EN İYİ ANLAYAN TRUMP"

Bu meseleyi F-35 ve yaptırım yasasıyla bağdaştırmak müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz. Bu konuyu en iyi anlayanın ABD Başkanı Trump olduğunu görüyoruz.

ABD’den yapıcı yaklaşımların gelmesi durumunda iş birliği modeline dönmemiz mümkündür.

"YENİDEN ASYA AÇILIMI İLAN EDİYORUZ"

Yeniden Asya açılımını bugün burada ilan ediyoruz.

Yeniden Asya açılımı ile amacımız eksen değişikliği değildir.

Batılı dostlarımız gelecek yine sitem edecek. Onlara şunu söylüyorum siz gidince eksen kayması olmuyor da Türkiye gidince neden oluyor.

Esasen Asya ve Avrupa’yı birleştiren Türkiye eksenin kendisidir.

Ama malum batılı dostlarımız her konuyu sorgulamayı ve ders vermeyi çok seviyor ama bizden de cevabını alıyorlar.