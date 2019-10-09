Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunduğu Cezayir’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Orta Doğu sorunu, Filistin sorunu çözülmeden bu bölgeye barış ve huzurun gelmeyeceğine inanıyoruz. Tüm bu konularda Cezayir ve Türkiye'nin beraber hareket etmesi bölge için son derece önemlidir.

Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Harekatımızı bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız. Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak. Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bölgeye dönmesi mümkün olacak. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler (Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şeklide Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız.