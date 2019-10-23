Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Soçi'de Rusya ile sağlanan mutabakat için, "Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti kabul edildi. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğüne bağlıyız. Tel Abyad-Resulayn bölgesinde durum muhafaza edilecek. Soçi'de vardığımız mutabakata göre Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar güvenli bölge olacak. Kobani dahil YPG'li teröristler Rusya ve Rejim unsurları tarafından 30 km'nin altına gönderilecek. Silahları da temizlenecek. Münbiç ve Tel Rıfat'taki YPG'liler tamamen çıkarılacak." dedi.

İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Türkiye 5 gün içinde 2 önemli güçle mutabakat sağladı. Bu mutabakatlar diplomasi ve siyasi başarı açısından tarihe geçmiştir. Oyunu bozduğumuz için dışarıdan tepkiler geldi. Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti kabul edildi. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğüne bağlıyız. Tel Abyad-Resulayn bölgesinde durum muhafaza edilecek. Soçi'de vardığımız mutabakata göre Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar güvenli bölge olacak. Kobani dahil YPG'li teröristler Rusya ve Rejim unsurları tarafından 30 km'nin altına gönderilecek. Silahları da temizlenecek. Münbiç ve Tel Rıfat'taki YPG'liler tamamen çıkarılacak.





150 saatin sonunda Türk ve Rus askerleri 10 km'lik bölgede ortak devriyeye başlayacak. Kamışlı'da Rejim unsurlarıyla karşı karşıya gelmeme bakımından hariç tuttuk. Burada ortak devriye yok. Bu YPG'lilerin bölgeden çekilmeyeceği anlamına gelmez. Kamışlı dahil YPG'liler 30 km'nin altına indirilecek. Çekilmemiş terör unsuru varsa etkisiz hale getirilir.





Göçmenlerin evlerine dönmeleri için önemli adım atıldı. Yerel halkın katılımıyla güvenli bölgede yerel yönetimler oluşturulacak. Buralarda (Suriye'nin kuzeyi) nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak. Kürtler varsa onlar da yönetimde olacak. Güvenli bölgede demografik mühendislik sona erecek.

ADANA MUTABAKATI

Rejimle istihbari temas olur, doğrudan temasımız yok. Suriye rejimi şu an mutabakattaki yükümlülüklerini yerine getiremiyor. Rusya mutabakatın uygulanmasında rol üstlenecek.

SURİYELİ MÜLTECİLER

Göçmenler kendini güvende hissediyorsa dönüyor. Göçmenlerin dönüşü için Rusya ile birlikte çalışacağız. Avrupa ülkeleri Suriyeliler bize gelmesin diyor. Önümüzdeki günlerde NATO Zirvesinde 3 AB ülkesiyle bir araya gelmeyi konuşuyoruz. Burada herkesin görevi var, Rejim dahil.

RUSYA İLE GÜVENLİ BÖLGE MUTABAKATI

Denetimi asker ve istihbarat sağlayacak. Sahada ve masada üzerimize düşeni yapacağız. Rusya ile iş birliğimiz mutabakatla daha da artacaktır. 10 km derinlikteki gereken her yerde devriye yapılacak. Devriyelerin bir zaman sınırı yok, siyasi çözüm oluncaya kadar sürecek. Her yerde teröristlerle mücadelemizi sürdüreceğiz.

BARIŞ PINARI HAREKATINA YÖNELİK TEPKİLER

Biz harekatın amacını herkese çok güzel anlattık. Anlamak istemediklerini gördük. Oyun bozuldu. Harekatımıza tepki gösterseler de meşruiyetini kabul etmek zorunda kaldılar. Şimdi herkes bizimle çalışmak arzusunda. Sahada varsanız masada da varsınız, dengeler değişti.

YPG/PKK TANIMININ ÇARPITILMASI

Kürtler diye bir tabir kullanılıyorsa biz buna karşıyız. Muhtırada da gördünüz YPG unsurları diyor. PKK eşittir Kürtler demek Kürt kardeşlerimize hakarettir küfürdür.

120 SAAT SONUNDA ABD İLE GÖRÜŞME

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ABD, YPG'yi çıkarttı bilgisini teyit etti. Karşımıza YPG çıkarsa temizleriz. Teröristleri temizlemek boynumuzun borcu. YPG/PKK kiminle iş tutarsa tutsun gereğini yaparız. Putin "Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız" dedi. Rusya Rejimin YPG'yi terör örgütü olarak gördüğünü söyledi. Suriye rejimine tamamen güvenemiyoruz.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ROLÜ

ABD gördüğümüz kadarıyla 30 km'den tamamen çekiliyor ama güney bölgesine ve Irak'ın batısına yakın yerlere geçecek gibi görünüyorlar. Bugüne kadar YPG'ye verdiği silahların çoğunu da Irak üzerinden getirdiler. Bunların esas endişesi burada YPG/PKK terör örgütüne destek verme amacı şudur; İran buraya gelmesin, Bunu da kim istiyor? İsrail. ABD'nin neler yapacağını da göreceğiz.

SURİYE MİLLİ ORDUSUNA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Suriye Milli Ordusu kendi topraklarına dönme mücadelesi veriyorlar. Çok sayıda da şehit var SMO'dan. O gün mecliste de söyledim. Bu insanlar DEAŞ'a karşı mücadele etti mi? Etti. Şehit verdiler mi? Verdiler. DEAŞ'a karşı mücadele ederken iyi YPG/PKK'ya karşı mücadele verirken birden cihatçı oluyorlar.

TUTUKLU DEAŞLILAR

Bir boşluk olursa bundan en çok terör örgütleri faydalanır. DEAŞ'ın canlanması en çok Türkiye'ye yönelik bir tehdittir. Bu örgütün içinde çok sayıda yabancı teröristler var. DEAŞ'lı teröristlerin kendi ülkelerine geri dönem ihtimali var mı? Ne zaman oluyor? Bilinmez. DEAŞ'ın canlanmasını en çok biz istemeyiz. Hiçbir ülke DEAŞ'lı teröristlerle göğüs göğüse çarpışmamıştır. 4 bin civarında DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Fırat'ın doğusunda ele geçirdiğimiz DEAŞ'lılarla ilgili Türk vatandaşıysa zaten hemen getirip hapishaneye koyuyoruz, yargılama süreci başlıyor.

Suriye ya da Irak kökenliyse orada hapishaneler var orada tutuluyor. ABD'nin sürekli gündeme getirdiği ülkelerine geri göndermek gerekiyor. Bu ülkelerin de alıp kendi ülkelerinde yargılaması ve sorgulaması lazım. Sadece Avrupa değil her yerden var. 125'ten fazla ülkeden yabancı savaşçı gelmiş Suriye'ye. Japon terörist bile vardı. Her ülke kendi vatandaşını alsa meselenin büyük bölümü çözülür. Ama maalesef bugün bazı ülkeler almamak için vatandaşlıktan çıkarıyor. Diyelim ki almadılar o zaman biz burada tutarız.

Bir çalışma grubumuz var, her ihtimale karşı neler yapılacak? Bunları zaten biz çalışıyoruz. Kadınlar ve çocuklar var. Bazı kadınlar savaşmak için geldi onlar da terörist. 14-15 yaşındaki çocuklar ortada kaldı. Ne yapacağız? Rehabilite edebilecek miyiz? Topluma kazandırabilecek miyiz? Bunu da yapmamız lazım. Irak'ta bizim vatandaşımız olan çok sayıda kadını Türkiye'ye getirdik.

Bizim harekatımız herkesi yumuşatmaya başladı. Sadece komşu ülke diye Türkiye'nin sorumluluğunda değil. Ben suya sabuna dokunmayayım, böyle bir dünya yok.

BARIŞ PINARI HAREKATI SÜRECEK Mİ?

Harekatı durdurduk ama çekileceğimiz anlamına gelmez. Sığınakların ve tuzakların temizlenmesi lazım.

AVRUPA'DAN GELEN SKANDAL AÇIKLAMALAR

Fransa kara propaganda yaptı. Fransa ABD'ye yaranmak için bunu yaptı. Avrupalı liderler ikiyüzlülüğün yanında kraldan çok kralcılık yaptı. Boris Johnson'ı ayrı tutmak isterim. İngiltere yönetimi gayet dengeli bir tutum sergiledi.

KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI'NIN TARTIŞMALI SÖZLERİ

Kıbrıs Türk halkı harekata destek verdi. Makam sahibi insanlar çok dikkatli konuşmalı.

ANAYASA KOMİSYONU

Anayasa komisyonu Astana sayesinde kuruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

Suriye konusu gündemde olacak. Tarihi görüşmeler oldu, adımlar atıldı. ABD heyeti geldi, müzakere ettik. 13 Kasım'da da bölgesel konular gündem de olacak, değerlendireceğiz. Diğer taraftan Türkiye'ye yönelik atılan negatif adımlar var, Halk Bankası var, FETÖ ile ilgili adım atılmadı. Terör örgütünün ABD içinde gerçek ve kirli karanlık yüzünü FBI soruşturmaları ile gördüklerini söyleyebilirim. F-35 konusu masada. Erdoğan ve Trump Osaka'da G20 Zirvesi'nde aldıkları kararla ikili ticaret hacmini 100 milyara çıkardılar.

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