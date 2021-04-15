Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Sorunların yapıcı şekilde ve diyalog yolu ile çözüleceğine inanıyoruz. Oldu bitti ve provokatif söylemlerden uzak durulmalıdır. Doğu Akdeniz için biz Türkiye olarak her zaman hakça paylaşımdan yana olduk. 3. taraflar üzerinden çözüm aramak doğru bir yaklaşım değildir.

Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Sürecin yeniden başlaması önemli. Sorunları samimi bir şekilde ele aldık. Ay sonunda yeniden görüşmek üzere teyitleştik. İkili ilişkilerimizin her boyutunu değerlendirdik. Ticari ilişkilerimize de önem veriyoruz. Uçak seferlerinin tekrar başlaması önemli.

Teröre karşı etkin iş birliği arzumuzdur. Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları olacaktır.

Diyalog kanallarının sürekli olarak açık tutulması, ve aramızdaki anlaşmazlıkların çatışma yolu ile değil, çözüm için çalışmak bakımından bu başlattığımız diyaloğu önemli buluyorum.

Nikos Dendias'ın açıklamalarından satır başları...

Görüşmemiz son derece verimli geçti. Uzlaşamadığımız konuları masaya yatırdık ve birçok ikili meseleyi masaya yatırdık. Pandemi sonunda iki ülke arasındaki iletişimi yeniden tesis edeceğiz. Ortamı dinamitleyen kışkırtıcı söylemlerden uzak durmamız gerekiyor.