Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye ziyareti sonrasında konuştu. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında, "Sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Oldu bitti ve provokatif söylemlerden uzak durulmalıdır. Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları olacaktır" ifadelerini kullandı.

15 Nisan 2021, Perşembe 19:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Sorunların yapıcı şekilde ve diyalog yolu ile çözüleceğine inanıyoruz. Oldu bitti ve provokatif söylemlerden uzak durulmalıdır. Doğu Akdeniz için biz Türkiye olarak her zaman hakça paylaşımdan yana olduk. 3. taraflar üzerinden çözüm aramak doğru bir yaklaşım değildir.

Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Sürecin yeniden başlaması önemli. Sorunları samimi bir şekilde ele aldık. Ay sonunda yeniden görüşmek üzere teyitleştik. İkili ilişkilerimizin her boyutunu değerlendirdik. Ticari ilişkilerimize de önem veriyoruz. Uçak seferlerinin tekrar başlaması önemli.

Teröre karşı etkin iş birliği arzumuzdur. Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları olacaktır.

Diyalog kanallarının sürekli olarak açık tutulması, ve aramızdaki anlaşmazlıkların çatışma yolu ile değil, çözüm için çalışmak bakımından bu başlattığımız diyaloğu önemli buluyorum.

Nikos Dendias'ın açıklamalarından satır başları...

Görüşmemiz son derece verimli geçti. Uzlaşamadığımız konuları masaya yatırdık ve birçok ikili meseleyi masaya yatırdık. Pandemi sonunda iki ülke arasındaki iletişimi yeniden tesis edeceğiz. Ortamı dinamitleyen kışkırtıcı söylemlerden uzak durmamız gerekiyor.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Mustafa Sarıgül aday olacak mı?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Hani nerede aday?
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
CHP seçmeni ve HDP ile ittifak…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Ramazan fırsatçıları
Murat Çelik
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: AK Parti Güroymak İlçe Başkanı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti