Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe önemli görüşmeler

Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe önemli görüşmeler

Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe önemli görüşmeler

ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, daha sonra Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü.

19 Eylül 2021, Pazar 21:51 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili paylaştığı mesajında “BM Genel Kurul görüşmeleri öncesinde kıymetli ağabeyim KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’yla istişarede bulunduk. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli. Omuz omuza yürümeye devam” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı’yla görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili paylaştığı mesajında “Önümüzdeki ay ülkemizde ağırlayacağımız Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi’yle BM Genel Kurulu marjında verimli bir görüşme yaptık. İkili ilişkilerimizi her alanda daha da güçlendireceğiz. BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, D-8 ve MIKTA'da Endonezya ile yakın işbirliği içindeyiz” ifadelerini kullandı.

ABD(DHA) 

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