Türkiye Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın 'Türkiye' kararına ilk tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın 'Türkiye' kararına ilk tepki

Türkiye

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın 'Türkiye' kararına ilk tepki

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye olan uçuşlarını askıya almasıyla ilgili 'Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum' dedi.

14 Nisan 2021, Çarşamba 09:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye ile uçuşları sınırlamasına yönelik, "Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum" dedi.

Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları geçici olarak sınırlandırma kararına ilişkin ilk değerlendirme, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Çavuşoğlu, Ankara-Moskova hattında işbirliği görüşmelerinin başladığını belirtti.

"RUSYA’DAN BİR HEYET GELİP TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI YERİNDE GÖRECEK"

Burada siyasi bir gerekçe görmediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Tamamen sağlık nedenleriyle alınan bir karar. Almanya ile geçtiğimiz sene yaptığımız işbirliğini Rusya ile de yapma talebimizi kendilerine ilettik. Bu kapsamda Rusya’dan bir heyet gelip Türkiye’deki uygulamaları yerinde görecek." dedi.

"HENÜZ NET DEĞİL"

Çavuşoğlu, dış politikada öne çıkan konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlatan Çavuşoğlu, iki ülkenin yeni dönemde karşılıklı ziyaretlere başlayabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapmayı da planladıklarını ama tarihinin henüz net olmadığını kaydetti.

Samih Şukri ile görüşmesinde Kahire’ye büyükelçi atanması konusunun ise gündeme gelmediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuyu henüz konuşmadık. Bakan Yardımcılarının yapacağı toplantıda gündeme gelecektir. Daha sonra bizler de bir araya geldiğimizde orada da konuşulur." dedi.

(KAYNAK: TRT HABER)

İlgili Haberler
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle turizmcinin umudu yaza ertelendi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
CHP seçmeni ve HDP ile ittifak…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
30 gün yeter ama dolu dolu
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Ankara’daki kriz istifa getirebilir
Hakan Çelik
Murat Çelik
Ramazan fırsatçıları
Murat Çelik
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Şirin Sever
Instagram neden böyle.. Instagram derdini söyle!
Şirin Sever
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hafta içi ve hafta sonu marketler kaça kadar açık? Marketlerin çalışma saatleri değişti mi?