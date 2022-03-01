Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında, Rusya Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ilk müzakere toplantısından netice çıkmayacağını bildiklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Rusya'ya yaptırımlarla ilgili olarak, "Türkiye ilkesel bir tutum sergiliyor. Türkiye taraf tutmak zorunda değil." ifadelerini kullandı.

"YAPTIRIMLARA KATILMA EĞİLİMİNDE DEĞİLİZ"

Çavuşoğlu, Rusya'ya yaptırımlarla ilgili olarak, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok." dedi.

UKRAYNA'DAKİ TÜRKLERİN TAHLİYESİ

12 Şubat'ta 16 bin kişiye telefon ve SMS ile ulaştıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Biz toplam olarak bugün itibarıyla, yola çıkan vatandaşlarımızla birlikte 5850 vatandaşımızı tahliye ettik. Hala 6-7 bin vatandaşımız bulunuyor." dedi.

"MOSKOVA YÖNETİMİ KABUL ETMEDİ"

Çavuşoğlu, Rusya’nın Karadeniz filosuna kayıtlı olmayan bazı gemilerini Boğazlardan geçirme talebini geri çekmesini istediklerini, Moskova yönetiminin bunu kabul ettiğini söyledi.



