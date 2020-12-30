Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması: Teknik görüşmeler başladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması: Teknik görüşmeler başladı

Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması: Teknik görüşmeler başladı

2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı." dedi.

30 Aralık 2020, Çarşamba 11:31 Son Güncelleme:
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2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık." dedi.

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Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:

"(Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü."

"Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz."

"S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı."

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