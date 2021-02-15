Siyaset Bakan Çavuşoğlu’ndan sert açıklama: 'Ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar

Bakan Çavuşoğlu’ndan sert açıklama: 'Ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar

Siyaset

Bakan Çavuşoğlu’ndan sert açıklama: 'Ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar

Bakan Çavuşoğlu, 'Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar' dedi.

15 Şubat 2021, Pazartesi 12:21 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK terör örgütü her zaman olduğu gibi kalleşliğini gösterdi. 13 masum insanımızı katletti. Elbette şehitlerimizin kanı yerde kalmadı kalmayacak.

Bu iki gün içinde görüyoruz ki sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler PKK'nın katliamına karşı sessizler yada 'eğer' ve 'amalarla' geçiştirmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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