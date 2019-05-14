Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Müzakere Heyeti Başkanı Nasr el-Hariri ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Rejimin saldırıları,Soçi Muhtırası’nın açık ihlalidir ve Astana ruhuna aykırıdır. Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya yakınız" ifadesini kullandı.