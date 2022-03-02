Bakan Çavuşoğlu'ndan tahliyelerle ilgili yeni açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün Kiev, Harkiv, Odesa, Zaporijya ve Lviv’den Can Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2604 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8050 oldu” dedi.
02 Mart 2022, Çarşamba 02:14 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Kiev, Harkiv, Odesa, Zaporijya ve Lviv’den Can Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2604 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8050 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.
ANKARA (İHA)