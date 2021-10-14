Türkiye Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası ilk açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası ilk açıklama

Türkiye

Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası ilk açıklama

Taliban heyetinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Çok sayıda Afgan göçmen bizde ve diğer ülkelerde var. Bunlardan bazıları Afganistan'a dönmek istiyor. Taliban yönetimi de bu insanların ülkelerine dönmeleri için gereken desteği vereceklerini söylediler.' dedi. Çavuşoğlu, 'Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusunu tekrar ilettik. Sağlık sektöründe kadınların işlerine döndüklerini bize söylediler.' diye konuştu.

14 Ekim 2021, Perşembe 17:39 Son Güncelleme:
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Taliban'ın geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Mawlavi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki üst düzey bir heyet , Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na gelerek buradaki yetkililerle bir görüştü. Görüşmenin ardından Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığında olan heyet, bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

"Afganistan'a insani yardım paketlerimizi gönderiyoruz. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor bu yüzden Afganistan'ın yurt dışındaki paralarını donduran ülkelerle ilgili kendilerinden bilgi aldık.

"DEAŞ'IN AFGANİSTAN'DA GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Terörle mücadele önemli. DAEŞ'in Afganistan'da güçlü olduğunu görüyoruz. Başından beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini en başından beri söylüyoruz. Bugün bir kez daha anlattık.

KADINLARIN İŞ HAYATI

Kadınların, çocukların eğitimi konusunda kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi ilettik.

Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusunu tekrar ilettik. Sağlık sektöründe kadınların işlerine döndüklerini bize söylediler.

Kendileri bu ziyaret kapsamında Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile de görüşme gerçekleştirecekler.

Uçuşların yeniden başlaması için bizim ve uluslararası havacılık camiasının güvenlik beklentilerini kendilerine anlattık.

Görüşmede insani yardımların devamı ve yatırımların devamı konusunda ricalarını ilettiler.

AFGAN GÖÇMENLER

Çok sayıda Afgan göçmen bizde ve diğer ülkelerde var. Bunlardan bazıları Afganistan'a dönmek istiyor. Taliban yönetimi de bu insanların ülkelerine dönmeleri için gereken desteği vereceklerini söylediler. İlave göç akını olmaması için neler yapılması gerektiğiniz de bugün tekrar görüştük."

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