Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan TBMM'de önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'ndan TBMM'de önemli açıklamalar

Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan TBMM'de önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşuyor.

13 Aralık 2021, Pazartesi 21:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz.

Libya’da barış ve istikrarın anahtarı olmaya devam ediyoruz. Seçimler öncesi tüm taraflarla temas halindeyiz. Yarın Libya Meclis Başkan Vekili’nin başkanlığında karma bir Meclis heyeti ülkemize gelecek.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Alışkanlıkları değiştirmeye geliyor
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Rağmen
Rauf Tamer
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hasan Fehmi Güneş
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Süleyman Demirci İYİ Parti'den ihraç edildi