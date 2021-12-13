Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz.

Libya’da barış ve istikrarın anahtarı olmaya devam ediyoruz. Seçimler öncesi tüm taraflarla temas halindeyiz. Yarın Libya Meclis Başkan Vekili’nin başkanlığında karma bir Meclis heyeti ülkemize gelecek.