Bakan Çavuşoğlu'ndan TBMM'de önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşuyor.
13 Aralık 2021, Pazartesi 21:44 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz.
Libya’da barış ve istikrarın anahtarı olmaya devam ediyoruz. Seçimler öncesi tüm taraflarla temas halindeyiz. Yarın Libya Meclis Başkan Vekili’nin başkanlığında karma bir Meclis heyeti ülkemize gelecek.