Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex açıklaması!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum" mesajını paylaştı.
22 Nisan 2021, Perşembe 15:42 Son Güncelleme:
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İşte Bakan Çavuşoğlu'nun paylaştığı mesaj:
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.
https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1385206341409595400
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