Gündem Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex açıklaması!

Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex açıklaması!

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum" mesajını paylaştı.

22 Nisan 2021, Perşembe 15:42 Son Güncelleme:
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İşte Bakan Çavuşoğlu'nun paylaştığı mesaj:

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.


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