Ekonomi Bakan Dönmez açıkladı: 3 ayda yüzde 41 arttı

Bakan Dönmez açıkladı: 3 ayda yüzde 41 arttı

Ekonomi

Bakan Dönmez açıkladı: 3 ayda yüzde 41 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın ilk 3 ayında maden üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 306 milyon tona ulaştığını bildirdi.

14 Mayıs 2021, Cuma 21:32 Son Güncelleme:
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Dönmez, Twitter hesabından geçen yılın ilk 3 ayında 217 milyon ton maden üretildiği bilgisini paylaştı.

Maden üretiminde bu yılın hızlı başladığına dikkati çeken Dönmez, "2021’in ilk üç ayında maden üretimimiz 306 milyon tonu aştı. İlk üç ayda 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 41 daha fazla maden ürettik. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

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