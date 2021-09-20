Bakan Dönmez açıkladı: Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkardık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürü gün ışığına çıkardık. Yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam sağladık" dedi.
20 Eylül 2021, Pazartesi 22:42 Son Güncelleme:
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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020'de 89 milyon ton yerli kömür üretimiyle ekonomimize 7 miyar TL'lik katkı sağladık. Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürü gün ışığına çıkardık. Yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam sağladık. Türkiye'nin enerjisi, ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
DHA