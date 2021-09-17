Bakan Dönmez: Akkuyu enerjide milat olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli üretim, insan kaynağı, teknoloji transferi ve çevre dostu üretimle Akkuyu enerjide milat olacak" dedi.
17 Eylül 2021, Cuma 20:02 Son Güncelleme:
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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını taçlandıracak Akkuyu Nükleer Güç Santralindeki (NGS) son gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretine eşlik ederek yerinde gördük. Yerli üretim, insan kaynağı, teknoloji transferi ve çevre dostu üretimle Akkuyu enerjide milat olacak. Enerjide nükleer dönemi" ifadelerini kullandı.
DHA