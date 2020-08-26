Bakan Dönmez: Bulduktan sonra çıkartmasını biliriz

Türkiye, Karadeniz açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası’nda bulduğu 320 milyar metreküplük doğal gaz ile hem tarihinin hem de son yılların en büyük keşfini yaptı. Bu keşif, enerji ithalatçısı olan ülkemizde büyük bir sevinç yaratırken, bulunan gazın nasıl çıkarılacağı merak konusu oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün bir televizyon programında bu soruya yanıt verdi.

Ortağımız yok

Gazın çıkarılmasında ‘Yap-işlet-devret’ yapılacağı ve beklenen kazancın elde edilemeyeceği gibi yanlış bir algı olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, “Denizlerdeki ruhsat hakları tamamen Türkiye Petrolleri’ne (TP) ait. Türkiye Petrolleri yüzde 100 milli bir kuruluş. Bu sahalarda operasyon da bize ait, ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz” dedi.

Sahibi Türkiye

“Sahanın tamamı bize ait, oradaki işlemlerin büyük bir kısmını kendi imkânlarımızla yapıyoruz” diyen Bakan Dönmez şöyle devam etti:

“Bazı özellik gerektiren, uzmanlık gerektiren işler için de tabi ki hizmet alacağız. Onun bir bedeli varsa ödenecek. Ama o gazın sahibi de işletmesi de Türkiye Petrolleri’ne ait olacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın.”

Hedef 3 yılda ilk gaz

Bakan Dönmez, 2023’te Karadeniz’de ilk gaz üretimi hedefinin çok kısa da uzun da olmadığını vurgulayarak, hepsinin hesaplarının yapıldığını ve ilk 3 senede ilk gazın getirileceğini belirtti.

Hangi yöntemle çıkarılacak?

Gazın hangi altyapı ile çıkarılacağının mühendislik çalışmaları sonrasında belli olacağını anlatan Bakan Dönmez, şunları söyledi:

“Doğal gaz veya petrolün kimyasal özelliğine göre deniz üstü platformlar olabiliyor. Petrol üretecekseniz ilk temel rafinaj işlemleri, doğal gaz üretecekseniz orada bir ayrıştırma, temizlik gerekiyorsa onlara bakılacak. Bugünden bir şey söylemek zor. Belki doğrudan kuyu başından kıyıya doğru, -Ereğli, Akçakoca, Zonguldak olabilir- oralara boru hattını getirmek suretiyle bu işlemleri denizde yapmak yerine kıyıda, karadaki terminalde yapmayı da tercih edebiliriz.”

Çok daha ekonomik olacak!

Gazın maliyetine de değinen Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

“200 kilometrelik bir boru hattı döşememiz gerekiyor. Kıyıda yapılacak terminalin özellikleri çıkacak ona göre projelendirme ve mühendislik çalışmaları yapılacak. Sonra maliyet çıkacak ona göre de gazın maliyeti hakkında konuşabiliriz. Her halükarda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik olacak. Vatandaşlarımız gazı daha ekonomik kullanır hale gelecekler.”

Doğu Akdeniz'de iş planımıza devam ediyoruz

Bakan Dönmez, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye ile aynı bölgede çakışan alanda Navtex ilan ettiğini de anımsatarak, Türkiye’nin iş planı ve programına devam ettiğini ifade etti. Yunanistan’ın bölgede provokasyon yaptığının altını çizen Dönmez, “Cumhurbaşkanımız daha önce yaşanan sürtüşmeye ilişkin ’Gereğini yaparız’ dedi. Biz Doğu Akdeniz’deki programımıza hem Oruç Reis’le, hem de adanın güneydoğusunda sismik çalışmalarına devam eden Barbaros’la devam ediyoruz. Bir taraftan Yavuz sondaj gemimiz de Selçuklu-1 kuyusunda sondajını sürdürüyor. Biz Akdeniz’de normal iş planımıza dün olduğu gibi devam ediyoruz” diye konuştu.







