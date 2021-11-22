Bakan Dönmez dördüncü gemi için tarih verdi!

Bakan Dönmez konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Doğal gazda da yatırımlar durmayacak. Elektrik, üretim, iletim ve dağıtım sektörü geçen yıl 21,6 milyar TL yatırım yaptı.

Yatırımlar sayesinde bugün doğal gaz kullanan yerleşim sayımız 609'a ulaştı, önümüzdeki günlerde bu sayı katlanarak artmaya devam edecek.

Bu yılın Temmuz ayında Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-2 ve 3 testlerini tamamlamıştık, Karadeniz gazını ilk kez orada yaptık, bugün Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-1 testinde günlük 650 bin m6 gaz akışına ulaştık.









Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta dördüncü geminin alımını müjdeledi, dünyada sadece 5 benzeri var, gemimiz önümüzdeki yılın bahar aylarında ülkemize doğru demir alacak. Doğal gaz dağıtımında 56,6 milyar TL'lik yeni yatırım yapılacak. Karadeniz gazında hesabımızı 2023'e göre yaptık.

Sakarya Gaz Sahasında mühendislik çalışmaları tamamlandı, boruların siparişini verdik. 2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız.

Kış saati uygulaması ile ilgili düzenlemenin başlamasından bu yana 6,82 milyar kilowatt saat, 6 milyar TL tasarruf sağlandı.