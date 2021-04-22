Bakan Dönmez duyurdu: İlk FSRU gemimiz Türkiye’de!

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayrağımızı göndere çeken ilk FSRU Gemimiz; Ertuğrul Gazi, Türkiye’de. Sertifikasyon işlemlerinin ardından Dörtyol’daki limana demirledi. Test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak gemimiz ülkemizin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.











