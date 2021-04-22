Bakan Dönmez duyurdu: İlk FSRU gemimiz Türkiye’de!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi’nin, sertifikasyon işlemlerinin ardından Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki limana demirlediğini bildirdi.
22 Nisan 2021, Perşembe 12:46 Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayrağımızı göndere çeken ilk FSRU Gemimiz; Ertuğrul Gazi, Türkiye’de. Sertifikasyon işlemlerinin ardından Dörtyol’daki limana demirledi. Test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak gemimiz ülkemizin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/fatih_donmez/status/1385153100835659778
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