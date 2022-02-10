Ekonomi Bakan Dönmez elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle görüşecek

Bakan Dönmez elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle görüşecek

Ekonomi

Bakan Dönmez elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle görüşecek

Enerji Bakanı Fatih Dönmez yarın elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelecek. CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun, 'Özellikle şirket yetkililerinin de yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında sunum yapması bekleniyor.' dedi.

10 Şubat 2022, Perşembe 14:10 Son Güncelleme:
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Enerji Bakanı Fatih Dönmez yarın saat 14.00'te elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelecek.

Toplantıda afet durumlarına yönelik altyapı yatırımcıları ele alınacak.

Konuyla ilişkin CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun şu ifadeleri kullandı:

"Bakan, Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketlinin temsilcileriyle bir araya gelmişti. Alt yapı yatırımlarının görüşülmesi beklentiler arasında. Yangın, sel gibi olası afet durumlarına şirketlerin yol haritalarının da masaya yatırılması bekleniyor

Özellikle şirket yetkililerinin de yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında sunum yapması bekleniyor.

Küresel iklim değişikliği çalışmaları ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapılması da bekleniyor. Bakan Dönmez’in şirket yetkililerinden 2022 yılında yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alması beklentiler arasında."


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