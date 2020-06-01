Türkiye Bakan Dönmez: Fatih, Karadeniz seferinin ilk durağı Trabzon'a ulaştı

Bakan Dönmez: Fatih, Karadeniz seferinin ilk durağı Trabzon'a ulaştı

Türkiye

Bakan Dönmez: Fatih, Karadeniz seferinin ilk durağı Trabzon'a ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz seferinin ilk durağı olan Trabzon'a ulaştığını açıkladı.

01 Haziran 2020, Pazartesi 21:44 Son Güncelleme:
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Bakan Dönmez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Fatih, Karadeniz seferinin ilk durağı Trabzon'a ulaştı. Kule birleştirme işlemi ve diğer hazırlıkları burada yapılacak olan gemimiz, sondaj lokasyonu için tekrar harekete geçecek. Hedefimiz Tuna-1 kuyusu." dedi.

Fatih POYRAZ/ANKARA (DHA)


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