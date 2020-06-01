Bakan Dönmez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Fatih, Karadeniz seferinin ilk durağı Trabzon'a ulaştı. Kule birleştirme işlemi ve diğer hazırlıkları burada yapılacak olan gemimiz, sondaj lokasyonu için tekrar harekete geçecek. Hedefimiz Tuna-1 kuyusu." dedi.

Fatih POYRAZ/ANKARA (DHA)











