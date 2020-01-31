Ekonomi Bakan Dönmez: Faturaların tahsilatı ertelenecek

Bakan Dönmez: Faturaların tahsilatı ertelenecek

Ekonomi

Bakan Dönmez: Faturaların tahsilatı ertelenecek

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesi Elazığ'da hasar gören taşınmazlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

31 Ocak 2020, Cuma 16:01 Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'da hasar gören taşınmazlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez,"Hasarlı binalarla alakalı olarak Ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle ertelemiş olduk. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden onlar yararlanacaklar. Daha önceden başka bir nedenle elektrik ve gazı kesik olanlar da başvurmaları halinde onlara elektrik akışı sağlanacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

Elektrik ve doğal gaz aboneliği ile alakalı olarak bu bölgede hizmet veren doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi tahakkuk dönemlerini 2 hafta süreyle erteledi. Fatura düzenlemeleri tüm bölge genelinde Elazığ ve Malatya’da ertelenmiş oldu. Hasarlı binalarla alakalı olarak Ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle ertelemiş olduk.

Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden onlar yararlanacaklar. Daha önceden başka bir nedenle elektrik ve gazı kesik olanlar da başvurmaları halinde onlara elektrik akışı sağlanacak.


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