Türkiye Bakan Dönmez: Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak

Bakan Dönmez: Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak

Türkiye

Bakan Dönmez: Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de sondaj çalışmaları yürütecek Kanuni gemisinin Mersin'den hareket ettiğini duyurdu.

13 Ekim 2020, Salı 19:39 Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Mersin Taşucu Limanı'ndan demir aldığını ve Yavuz sondaj gemisini selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak." ifadesini kullandı.

AA


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