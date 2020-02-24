Türkiye, Doğu Akdeniz’de 5-6 yıldır sismik çalışmalar yürütüyordu. Bölgede doğalgaz var mı yok mu anlamak için bir süredir de Fatih ve Yavuz gemileri ile sondaj çalışmasını sürdüren Türkiye, sismik aramayı ise Oruç Reis ve Barboros Hayrettin Paşa gemileri ile yapıyor. 4 gemisiyle Doğu Akdeniz’de olan Türkiye’nin doğalgaz arama çalışmalarından rahatsızlık duyanların bulunduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kararlıyız, hakkımızı kimseye yedirmeyiz” diye konuştu.

KKTC'nin ruhsat alanında

Kayseri’de mimar ve mühendislerin bir toplantısında konuşan Fatih Dönmez, “Ada’da Rum yönetimi adeta Ada’nın tek başına söz sahibiymiş gibi söylem ve eylemler içerisinde. Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) haklarını sonuna kadar koruyacağız. KKTC’nin bize verdiği ruhsat alanlarında sondajlarımızı ve araştırmalarımızı yapıyoruz. Ayrıca geçen yıl Doğu Akdeniz’de Libya ile deniz yetki alanları konusunda bir mutabakat zaptı Fatih Dönmez imzaladık. Doğalgaz varsa bulacağız” dedi.