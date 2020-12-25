Türkiye Bakan Dönmez: Lityum üretimine başlıyoruz

Bakan Dönmez: Lityum üretimine başlıyoruz

Türkiye

Bakan Dönmez: Lityum üretimine başlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Lityum üretimine başlanacağını açıkladı.

25 Aralık 2020, Cuma 11:21 Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz. Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz" dedi.

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Bakan Fatih Dönmez'in açıklaması şöyle:



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