Ekonomi Bakan Dönmez mevkidaşı Parviz Shahbazov ile görüşttü

Bakan Dönmez mevkidaşı Parviz Shahbazov ile görüşttü

Ekonomi

Bakan Dönmez mevkidaşı Parviz Shahbazov ile görüşttü

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Enerji iş birliği konusunda Türkiye-Azerbaycan arasında devam eden istikrar ve kardeşliğimizi yeni yatırım imkanlarıyla daha da geliştireceğiz." diye konuştu.

04 Şubat 2022, Cuma 17:28 Son Güncelleme:
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Bakan Dönmez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Azerbaycan’da mevkidaşım Parviz Shahbazov ve beraberindeki heyet ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Enerji iş birliği konusunda Türkiye -Azerbaycan arasında devam eden istikrar ve kardeşliğimizi yeni yatırım imkanlarıyla daha da geliştireceğiz." dedi.

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