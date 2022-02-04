Bakan Dönmez mevkidaşı Parviz Shahbazov ile görüşttü

Bakan Dönmez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Azerbaycan’da mevkidaşım Parviz Shahbazov ve beraberindeki heyet ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Enerji iş birliği konusunda Türkiye -Azerbaycan arasında devam eden istikrar ve kardeşliğimizi yeni yatırım imkanlarıyla daha da geliştireceğiz." dedi.